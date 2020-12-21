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رياضة

مازن مرزوق:الأهلي لم يرفض مواجهة الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري حقيقة رفض الأهلي خوض مبارياته على استاد الإسماعيلية.

وقال مازن مرزوق في تصريحات تلفزيونية لـ"أون تايم سبورتس" : "الأهلي كان حاضرًا في اجتماع الأندية ومندوبًا عنه سيد عبد الحفيظ، ووافق على استمرار الدوري خلال دورة الألعاب الأولمبية، رغم وجود  5 أو 6 لاعبين في المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "الأهلي لم يرفض مواجهة الاسماعيلي على استاد الإسماعيلية، هذا قرار الأمن وليس قراره، واتحاد الكرة ليس له علاقة بهذا الأمر".

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة تحاد الكرة بعد رحيل اللجنة التي ترأسها عمرو الجنايني خلال الفترة الماضية.

وسيتولى احمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض لجنة إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعيه عمومية .

وفي وقت سابق صدر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تضمن توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية جديدة تدير شؤون الجبلاية.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قرر الإطاحة بلجنة المحاسب عمرو الجناينى الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم.

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