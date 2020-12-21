أخبار الفن| أزمات في حياة نجلاء فتحي.. تفاصيل خلاف هاني شاكر وحمو بيكا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.









أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور، أنها اعتذرت عن مسلسل "الزيبق" وليس لديها أي معلومات عن مصيره.









انطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح في مصر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم المسرح علي رأسهم سميحة أيوب وسيد رجب ومحمد ابو داوود وإيهاب فهمي وجمال عبدالناصر ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.









يحل اليوم 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني الحافل.









عبّر الموزع الموسيقي عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع الفنان فضل شاكر، في أغنية "إبقى قابلني"، والنجاح الذي حققته بعد أيام قليلة من طرحها.









شهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح تكريم الفنان الكبير صلاح السعدني خلال حفل افتتاحه بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتسلم تكريمه نجله الفنان أحمد صلاح السعدني.









يحل اليوم الإثنين 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان هاني شاكر، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني.









كرم المهرجان القومي للمسرح اسم الراحل نجيب سرور وتسلم التكريم ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، وقرر القائمون على المهرجان ان إيداع هذه الجائزة في المركز القومي للمسرح بالتنسيق مع العائلة.



