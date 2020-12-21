ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن| أزمات في حياة نجلاء فتحي.. تفاصيل خلاف هاني شاكر وحمو بيكا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.


أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور، أنها اعتذرت عن مسلسل "الزيبق" وليس لديها أي معلومات عن مصيره.


انطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح في مصر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم المسرح علي رأسهم سميحة أيوب وسيد رجب ومحمد ابو داوود وإيهاب فهمي وجمال عبدالناصر ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. 


يحل اليوم 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني الحافل.


عبّر الموزع الموسيقي عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع الفنان فضل شاكر، في أغنية "إبقى قابلني"، والنجاح الذي حققته بعد أيام قليلة من طرحها.


شهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح تكريم الفنان الكبير صلاح السعدني خلال حفل افتتاحه بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتسلم تكريمه نجله الفنان أحمد صلاح السعدني.


يحل اليوم الإثنين 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان هاني شاكر، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني.


كرم المهرجان القومي للمسرح اسم الراحل نجيب سرور وتسلم التكريم ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، وقرر القائمون على المهرجان ان إيداع هذه الجائزة في المركز القومي للمسرح بالتنسيق مع العائلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو محمود ياسين لـ صدى البلد: عدم تكريم مهرجان القاهرة لوالدي سقطة في تاريخه

المخرج محمد دسوقي: مهما تكلمنا عن محمود ياسين مش هيكفي.. فيديو

تعرف على مصير جائزة تكريم اسم الراحل نجيب سرور بالقومي للمسرح

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 13 من المهرجان القومي للمسرح وتكرم الرواد

لحظة تكريم صلاح السعدني من المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

أخبار الفن.. حقيقة إصابة أنغام بـ كورونا.. سمية الخشاب ترقص بعد الحكم على أحمد سعد

ترشيحاتنا

دعاء الصباح للحبيب.. يجلب له الرزق والسعادة

خسارة تجاوزت 10 آلاف جنيه.. أب يقع ضحية عملية نصب بسبب بلاي ستيشن 5

الزمالك يعرض على الجونة فتحي والسعيد للتعاقد مع بواليا

حدث ليلا.. حقيقة استبدال الامتحانات بالأبحاث.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. السعودية تعلق جميع الرحلات ومحمد صلاح يوجه رسالة لـ بيج رامي

سلالة جديدة لكورونا.. تصريحات مهمة من وزير الصحة البريطاني

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا شديدا إلى المواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

سكانها لاذوا بالفرار.. قصة مسنة عاشت بمفردها في قرية مهجورة لمدة 47 عامًا