بالثعابين.. أغرب وأحدث جلسات المساج في مصر





ويتم وضع الثعابين فوق الجسد والزحف عليه فلاقت الفكره استغراب الكثير من المهتمين بمجال المساج والمتابعين على السوشيال ميديا فمن غير الطبيعي ان يقوم ثعبان بجلسة المساج ولاقت ترحيبا من الذين يريدون تجربة كل جديد وغضب الاخرين من غرابة الفكرة.





يقول صفوت كابتن مساج ان الفكرة مازالت جديدة لم تكمل الشهرين وانه دائما ما يبحث عن التجديد فى عالم المساج ويرفض الشغل المألوف.





وبدات نشأت مساج الثعابين منذ ٢٥ عاما فى اوروبا ثم انتشر فى اسيا وافريقيا والبرازيل واخر عشرون عامل انتشرت فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأوا فى تخصيص العديد من المنتجعات لمساج الثعابين فقط





ويوضح انه من خبرته فى عالم المساج فانه دائما مطلع على الجديد والذى يستطيع ان يفيده فى مجال المساج مع مراعاة قواعد المجتمع المصرى ويبدا فى تطبيقه.





و يؤكد فى حديثه ان الذى قام بتجريب جلسة المساج بالثعابين شعر برهبة كبيرة لاول مرة لغرابة الفكرة و بالرغم من ذلك نالت الفكرة استحسان الكثير من الذين قاموا بتجربتها.









وعن الثعابين يوضح صفوت لصدى البلد ان الثعابين المستخدمة ليست ضارة او سامة فهى ثعابين مصرية يتواجد منها ٣٦ نوع ثعبان ومنها ٧ سامين ومن فوائدها انه من خلال زحفه على الجسم ينشط هرمون السعادة والاسترخاء ويعمل على تحسين تدفق الدم فى الجسم و بالتالى تحسين الدورة الدموية و يزيل التوتر والقلق.





ويتابع قائلا ان الثعبان الكبير شدته اقوى ووضغطه على العضلات افضل فنتائجه العلاجية افضل بكثير من اى ثعبان اخر ويتم استخدم دهن الثعبان عن طريق فتح بطن الثعابين الضعيفة وأخذ الدهون منها ويتم وضع الملح عليه وتركه ليومين.

انتشرت ثقافة المساج في الفترة الأخيرة بشكل كبير فاصبح الكثير يهتمون به لفوائدها العديدة العلاجية والاسترخائية، فاهتم العاشقين لمجال المساج بتطويره عن الطرق التقليدية المتعارف عليها وكانت احدث الطرق التي اثارت ردود الأفعال المختلفة هي مساج الثعابين.