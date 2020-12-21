الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:04 ص
الذهب
اسعار الذهب اليوم الاثنين 21-12-2020 في مصر شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالانخفاض الذي شهدته الأسعار الأسبوع قبل الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21 ، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 822 جنيها اليوم، بعد أن انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 778 جنيها بنهاية نوفمبر الماضي ، وسجل 803 جنيهات الأسبوع الماضي. ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب. سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 822 جنيها للجرام بدون مصنعية.
سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 24
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 939 جنيها.
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وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 822 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
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سعر جرام الذهب عيار 14
بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 29,216 جنيه
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,576 جنيها
سعر كيلو الذهب عيار 24
بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 939,429 جنيها
سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
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وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.