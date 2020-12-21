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أخبار العالم

عقب تعليق الرحلات الدولية.. السعودية تصدر تعليمات إلى طلابها بالخارج

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:28 ص
طلاب السعودية بالخارج
طلاب السعودية بالخارج
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شريف سيد
أصدرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تعليمات إلى المبتعثين السعوديين إلى الولايات المتحدة، عقب تعليق المملكة للرحلا الجوية. 

وكتبت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة على تويتر: "نظرا للقرار الصادر بشأن تعليق جميع الرحلات الى المملكة لمدة اسبوع قابلة للتمديد". 

وأضافت: "نهيب بكافة ابنائنا المبتعثين ممن لديهم رحلات خلال فترة التعليق والغيت البقاء في اماكن تواجدهم حتى رفع التعليق وقيامهم باعادة جدولة رحلاتهم، والالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة من السلطات المحلية". 

وأعلنت المملكة العربية السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا، لمدة أسبوع وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقررت الداخلية السعودية تعليق الرحلات الجوية - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

وأعلنت الوزارة  تعليق الدخول إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

وألزمت المملكة العائدين من أي من الدول الأوروبية التي ظهر فيها الوباء، بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ وصوله للسعودية.

وتابعت "على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء - خلال الأشهر الثلاثة الماضية - أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت أنه يستثنى من ذلك حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور.
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