أخبار الرياضة.. بشرى لجماهير الأهلي عن مباراة سونديب.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

كشف قيس عاشور، المتحدث الرسمي بنادي النجم الساحلي، عن أخر مستجدات مفاوضات النادي التونسي مع عصام الحضري، لتولي منصب مدرب حراس الفريق.









حصلت شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي على حق بث مباراة فريق الأهلي ضد سونديب بطل النيجر في اللقاء المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

محمود الخطيب يستقر على بديل طبيب الأهلي كشف محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات ملف بديل خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

لم أتوقع رحيله بتلك الطريقة.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا بشأن الزمالك - علق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على رحيل كهربا لاعب الفريق السابق لصفوف النادي الأهلي.



