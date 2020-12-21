نجم الأهلي السابق: أتمنى انتقال صلاح إلى ريال مدريد

أكد محمود ابو الدهب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أنه يتمنى رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول الإنجليزي وانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' أتعجب من عدم تصويت يورجن كلوب مدرب الفريق ل صلاح في جائزة الأفضل في العالم.





وذكرت صحيفة " ديفنسا سنترال" الإسبانية، أنه بحسب مصدر مقرب من محمد صلاح، فإن مسئولي نادي ريال مدريد تفاوضوا مع وكلاء اللاعب من أجل ضمه لصفوف الفريق.





وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة الانتقال لـ ريال مدريد تدور في رأس محمد صلاح، ولكنه سيبقى في صفوف ليفربول لنهاية الموسم، ومن ثم تحديد مستقبله بعد ذلك.





وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية ردا على سؤال حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد:"أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من أعظم الأندية، لكن مستقبلي بيد ليفربول، وأركز حاليا مع الفريق من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني تفاوض مع محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل ضمه.