انطلاق فعاليات ملتقى "روح الخط العربى" بالمركز الثقافي في طنطا

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات "ملتقى روح الخط العربى الثانى" بالمركز الثقافى بطنطا تزامنا مع احتفالات المركز باليوم العالمى اللغة العربية، بحضور الفنان الخطاط الكبير السيد عثمان عميد الخط العربى بالغربية، والخطاط الفنان سعد زغلول عفيفى مدير مدرسة الخطوط العربية بطنطا.





بدأت فعاليات الملتقى بإفتتاح معرض ضم ٥٦ خطاط وفنان تشكيلي من أكثر من ١٥ محافظة من محافظات الجمهورية بعدد أعمال ٧٥ عمل فنى، وقد تنوعت الأعمال الفنية بين التيار الأصيل للخط العربى وأعمال مستحدثة أخرى تستلهم من الخط العربى، وأخيرا أعمال الفنون الرقمية والجرافيك، حضر الافتتاح كوكبة من أكبر خطاطين مصر والوطن العربى وفنانين تشكيلين وطلبة وخريجين كليات الفنون .

قام قوميسير الملتقى الفنان الدكتور وليد رجائي والفنان الدكتور حسن حسن طه ولجنة التحكيم برئاسة الفنان الدكتور محمد فتحى القاضى بتكريم جميع المشاركين فى الملتقى، وقد حصل على الجائزة الكبرى فى التيار الأصيل للخط العربى الفنان الخطاط سامى عبد المجيد، وحصل على الجائزة الكبرى فى الفنون المستحدثة التي تستلهم من الخط العربى الفنان الدكتور عبد الواحد عطية عبد الواحد، وحصلت على الجائزة الكبرى فى الفنون الرقمية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الرؤوف عكه، وحصل على جائزة لجنة التحكيم فى التيار الأصيل للخط العربى الفنانة رحمه إبراهيم الباز، واخيرا حصل على جائزة لجنة التحكيم فى الفنون الرقمية الفنانة الدكتورة أسماء عادل، أعقبها تكريم العديد من الشباب المشاركين بالملتقى بشهادات التميز فى كل تيار وتكريم المراكز الثلاثة الأولى من كل تيار، أعقب ذلك عقد الدكتور حسن حسن طه ندوة بعنوان "الحروفية تتخطى إطار اللوحة".



