أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة القليوبية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية أمسية أدبية أدارها الشاعر عواد مهنى، بحضور العديد من شعراء وأُدباء نادي أدب القلج، بدأ اللقاء بقصيدة "أطفال الشوارع" يامنة رفعت، وقصيدة "اليوم عادت" لمحمد جودة، ثم قصيدة "قطار الصمت" لإيهاب الجندي، وقصيدة "أفتح" لمحمد البحيري، وقصيدة "لحن القرنفل" لمحمود حماد، أعقبها قصيدة "عم إسماعيل" لمنى الغريب، وختاما قصيدة "اليوم عادت" لمحمد جودة.





عقد نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر أمسية شعرية أدارها الشاعر بهجت الدقميري، بحضور شعراء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "جدل دنيوي" لماجد الهدهد، وقصيدة "حلم" لوائل نصر الدين، ثم قصيدة "البيت الكبير" للسيد حسانين، وقصيدة "شكر وكفر" لنشأت النادي، وقصيدة "مش عايز أخش النار" لوائل ساليم، بحضور الشاعر محمد مصطفى الهلالي، والشاعر سمير بحيري، ود. عبدالباقي السيد، وأقام بيت ثقافة سنديون محاضرة بعنوان "شقائق الرجال شركاء البناء" تحدث مسؤول النشاط بأن المرأة هى المجتمع كله وأنها اللبنة الأساسية فى بناء المجتمع، وأن الدولة منحت فرص واسعة للمرأة فى المشاركة فى بناء ونهضة الوطن، والمساواة في الحقوق والواجبات.



