خسارة تجاوزت 10 آلاف جنيه.. أب يقع ضحية عملية نصب بسبب بلاي ستيشن 5

وقع أب بريطاني ضحية عملية نصب عبر الإنترنت تسببت في خسارته مبلغ قدره 530 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعادل أكثر من 10 آلاف جنيه مصري، وذلك أثناء محاولته شراء جهاز "بلاي ستيشن 5" من أجل نجله كهدية بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).





وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل عملية النصب التي تعرض لها "برادلي توث"، موضحًا أن محاولاته الحصول على الجهاز الجديد باءت بالفشل، حيث نفذت الوحدات من المتاجر الكبرى في أنحاء المملكة المتحدة منذ إطلاقه هناك في الـ19 من نوفمبر الماضي، وهو ما دفع متسوقين مثل "توث" إلى اللجوء إلى الإنترنت بحثًا عن وحدات متوفرة مقابل أسعار أعلى تفوق السعر الأساسي المحدد لهذه الأجهزة بسبب زيادة الطلب ونقص المخزون، حيث يمكن أن يصل السعر عند شرائها بشكل خاص عبر الإنترنت إلى 1000 جنيه إسترليني.









وبعد عملية بحث استمرت أسابيع، عثر "توث"، البالغ من العمر 34 عامًا وهو من مدينة "مانشستر" البريطانية، على جهاز معروض للبيع على موقع "تويتر" مقابل 530 جنيهًا إسترلينيًا، وقرر المضي قدمًا وشرائه اعتقادًا بأن من قام بعرضه هو "شخص موثوق به".





ونقلت الصحيفة البريطانية عن الأب قوله إن صاحب الإعلان هو شخص يتابعه على "تويتر" منذ وهلة كما يتابعه عدد من أصدقائه، وبعد التواصل معه وإجراء محادثة، طلب منه المعلن عن جهاز "بلاي ستيشن 5" تحويلًا مصرفيًا، ووافق المشتري على طلبه، وحول إليه المبلغ المطلوب في الخامس من ديسمبر الجاري، لكن البائع زعم عدم تسلمه المبلغ عبر حسابه البنكي، وهدد ببيع الجهاز لشخص آخر.









وبعد أن تواصل "توث" مع المصرف الذي يتعامل معه تأكد أن المبلغ قد تم تحويله بالفعل وإيداعه في حساب البائع، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بأن الأخير أعاد إدراج الجهاز للبيع مرة أخرى، وأكد أنه يشعر بالحماقة لوقوعه في هذه الخدعة، مشيرًا إلى أنه تواصل مجددًا مع البائع، والذي أنكر تحويل المبلغ إلى حسابه البنكي.



