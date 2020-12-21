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محافظات

شوف محافظتك.. أماكن سقوط الأمطار بداية من اليوم وحتى السبت المقبل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:15 ص
سقوط الامطار
سقوط الامطار
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عبد العزيز جمال
كشفت هيئة الأرصاد الجوية الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار حتى السبت المقبل.

أما عن اليوم الإثنين فيشهد ، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد الرياح معتدلة، ودافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. 

وتكون هناك فرص لأمطار خفيفة (30%تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ومرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد خريطة سقوط الأمطار بداية من اليوم وحتى السبت المقبل:

اليوم الإثنين : 
 فرص أمطار خفيفة (% 30 تقريبا): على مناطق من السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة. 
 شبورة مائية كثيفة صباحا  على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 


الثلاثاء :
• فرص أمطار خفيفة (30% تقريبا): على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. 
• شبورة مائية كثيفة صباحا : على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

الأربعاء : 
• أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. 
• فرص أمطار خفيفة الى متوسطة (30% تقريبا): على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة. 
• شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 


الخميس: 
أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. 
• فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا): على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة. 
• شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 


الجمعة : 
• أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. 
• شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 


السبت : 
أمطار خفيفة الى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات منقطعة. 
• فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا): على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة. 
• شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 


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