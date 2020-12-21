حدث ليلا.. حقيقة استبدال الامتحانات بالأبحاث.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. السعودية تعلق جميع الرحلات ومحمد صلاح يوجه رسالة لـ بيج رامي

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي :

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك عدة كلمات لن تكون موجودة في قاموس وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الحالي .

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى اليوم.





توّج البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.







أكد الإعلامي محمد فاروق أن مروان محسن مهاجم فريق الأهلي طلب من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، عدم الدفع به فى المباريات الاخيرة للفريق الأحمر.

محمد صلاح يهنئ بيج رامي بلقب مستر أوليمبيا .. شاهد هنأ محمد صلاح جناح نادي ليفربول، البطل المصري ممدوح السبيعي والمعروف بـ " بيج رامي" بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا .





كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الاقتران العظيم بين المشتري وزحل الذي يبلغ ذروته ويظهر في السماء اليوم.

