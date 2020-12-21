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محافظات

اليوم.. تسليم 18 سيارة فان لشباب بئر العبد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:11 ص
اليوم.. تسليم 18
اليوم.. تسليم 18 سيارة فان لشباب بئر العبد
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احمد صالح
تنظم محافظة شمال سيناء، حفلا لتسليم الدفعة الأولي من سيارات" الميني فان" بديلا عن مركبة التوكتوك، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من رئيس الجمهورية باستبدال التوك توك بسيارات مينى فان 7 راكب.

ويقوم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ظهر اليوم الاثنين، بتسليم 18 سيارة مينى فان لشباب بمدينة بئر العبد، كمشروع جديد يتيح توفير سيارات أجرة بديلة للتوك توك داخل مدينة بئر العبد.

وأشار المحافظ ، إلي أنه تم ترخيص 100 سيارة ميني فان كمرحلة أولى علي أن يتم طلائها بلون موحد.. حيث تم وضع عدد من الضوابط والشروط لحصول أصحاب التكاتك علي سيارات فان ، وإجراء قرعة علنية بين المتقدمين، علي أن تعمل 50 سيارة داخل مدينة بئر العبد و50 سيارة أخرى بين قري بئر العبد" بعد قيام إدارة مرور بئر العبد بوضع مقترح لخطوط السير لتلك السيارات.

ويهدف إلى توفير وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، بجانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب من أصحاب التكاتك.

وأشار العقيد علاء الدين عبد الرافع، مدير إدارة المرور بشمال سيناء، إلى أن عدد التكاتك التى تم ترخيصها ببئر العبد يبلغ 1929 توك توك، حيث قام 1065 شخصًا من أصحابها بالتنازل عن الرخصة.

بدوره.. أكد المهندس أسامه الشريف مدير عام إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية ومدير "مشروعك"، بديوان عوم كحافظة شمال سيناء، على قيام البنك الزراعى المصرى بتمويل "سيارات الفان" ، تحت مظلة المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية "مشروعك"، مساهمة من البنك فى تنمية سيناء وعلاج أزمة المواصلات الداخلية ببئر العبد نتيجة قرار منع مركبة التوك توك من السير نهاءيا في مختلف محافظات مصر ومن بينها محافظة شمال سيناء .

وأضاف ياسر حسين الدرز، نائب مدير مشروعك، أنه تم وضع عدد من الضوابط والشروط العامة، الي جانب الشروط التى قام بوضعها البنك الزراعى المصرى لترخيص سيارات الفان ٧ راكب للمستحقين من أصحاب التكاتك، وفى حالة زيادة العدد يتم اجراء قرعة علنية بين المتقدمين.

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة شمال سيناء، إن تسليم السيارات سيتم فى احتفال، سيقام أمام مبني الديوان العام للمحافظة، ولفت الي انه سيتم توزيع 18 سيارة مينى فان ضمن برنامج "مشروعك" بديلا  لمركبة التوك توك للشباب من اهالي مدينة بئر العبد.
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