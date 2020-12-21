حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يوثق تصرفًا إنسانيًا بدر من شاب أمريكي في السادسة والعشرين من عمره تجاه مشرد وجده وقد كان يرتجف من البرد بعد أن فقد كافة أغراضه وأغلب ثيابه، لدرجة أنه كان مضطرًا لارتداء سروال قصير في ليلة باردة.





وكما يتبين من خلال الفيديو المرفق، فإن الشاب "دانيال ريتشاردز" قام بخلع بنطاله وأعطاه للمشرد بعد أن لاحظ أنه كاد يتجمد من البرد ولم يكن في حوزته ثياب كافية لتدفئته.









وبحسب ما جاء في تقارير إخبارية تداولت هذا الفيديو، فإن "ريتشاردز" كان متوجهًا برفقة زوجته إلى أحد مطاعم الوجبات السريعة في مدينة "فريسنو" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية عندما التقى بالرجل المشرد، الذي تبين أنه يُدعى "ديفيد" خارج المطعم؛ وعلم الزوجان من خلال حديثهما معه أنه قد فقد كافة متعلقاته منذ بضعة أشهر، ولم يبق لديه سوى الثياب التي كان يرتديها في ذلك الحين، وشعرا بالأسف حيال حالته خاصة وأن تلك الليلة كانت قارسة البرودة.





وناقش "ريتشاردز" مع زوجته كيفية مساعدته بعد أن عرضا عليه وجبة طعام، وقرر الزوج أن يقدم له بنطاله، لكن الزوجة أخبرته بأنه من الأفضل أن يشتريا لها ثيابًا جديدة، لكنه خشى أن يكون قد رحل عند عودتهما إليه، وبالفعل عاد مجددًا للتحدث مع المشرد "ديفيد" قبل أن يخلع بنطاله ويقدمه له.





وشوهد "ريتشاردز" بعد ذلك وهو يعانق المشرد قبل أن يمضي عائدًا إلى سيارته، في حين سارع الأخير بارتداء البنطال؛ ووثقت الزوجة التصرف الإنساني الذي أقدم عليه زوجها لحظة بلحظة من داخل سيارتهما على مسافة ليست بعيدة، وقد حصد الفيديو الخاص بهذا الموقف قرابة مليوني مشاهدة بعد مشاركته على تطبيق "تيك توك".









وأعربت الزوجة عن فخرها بموقف شريك حياتها، وأكدت أنها لم تصور هذا الفيديو بنية تحقيق شهرة أو نسبة مشاهدات عالية وأن الأمر برمته كان وليد اللحظة.



