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أخبار البلد

بريطانيا تتصدر تويتر بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة بها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:06 ص
بريطانيا
بريطانيا
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بريطانيا بعد تفشى لها سلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى وسريعة الانتشار.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎‏الله يرحم ايام ماكنا نقول كلها من الصين دالحين صارت كلها من بريطانيا" و "‏‎طيب السلاله الجديده اللي يقولون هل لقاح كارونا يناسبه ولا يبي له لقاح ثاني ودراسه جديده اقصد اللي في بريطانيا حاليا".

وقال أخرون "‏‎‎‎معنى سلالة جديدة تطور للسلالة السابقة (ظهور اشكال جديدة من نفس المرض تختلف في بعض الخصائص عن السابقة) غالبًا تكون محصنة نفسها ضد اللقاحات القديمة حسب علمي والله اعلم بريطانيا اكدت ان اللقاح ينفع مع السلالات المتطورة، نسأل الله السلامة والعافية."  و ‏قبل يومين مسؤل الصحة العالمية سنتخلص من كورونا في عام٢٠٢١ بريطانيا تقول أن هناك سلاله جديدة لكورونا حصدت أرواح وسكرت البلد تقريبًا بشكل تام واللقاح الأن متاح في المستشفيات البريطانية هذه معادله أم ماذا تخبط من يخطط لهذه الشغله واستعجالها تشعر أن هناك شي يدبر ‎#ما_حقيقة_هذا_اللقاح".

وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إغلاق ميناء دوفر في البلاد، بسبب التحور الجديد في فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

فيما قررت الحكومة البريطانية، عقد اجتماع أزمة، اليوم الإثنين، من أجل بحث منع السفر، بسبب حدوث تحور جديد في فيروس كورونا. 

وعقد المجلس الأوروبي ، أمس الأحد، اجتماعا لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع مع سلالة كورونا كوفيد 19 المتحولة المكتشفة مؤخرًا في المملكة المتحدة والإجراءات ذات الصلة ، وفقًا لما قاله مصدر في المؤسسات الحكومية في الاتحاد الأوروبي.

وقال المصدر للصحفيين إن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل عقد الاجتماع لتبادل المعلومات حول آخر التطورات المرتبطة بمتغير كوفيد 19 الجديد سريع الانتشار.

وفي المملكة المتحدة ، تخضع أجزاء كبيرة من جنوب شرق إنجلترا ، بما في ذلك لندن ، الآن لمستوى جديد وأكثر صرامة من القيود في محاولة للحد من الفيروس سريع الانتشار.

وأعلنت دول أوروبية، بما في ذلك أيرلندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ، الأحد ، وقف الرحلات الجوية والسفر من المملكة المتحدة. تختلف التدابير وهي في البداية قصيرة الأجل بشكل عام.

وسيعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لمناقشة استجابة أكثر تنسيقا.


وتفرض الدول حظر سفر في المملكة المتحدة على متغير جديد.

جاءت الخطوة الهولندية بعد أن كشفت الاختبارات التي أجريت على عينات مأخوذة في هولندا في وقت سابق من هذا الشهر عن نفس النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم الإبلاغ عنه في المملكة المتحدة.
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