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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أثناء القيادة.. والسلالة الجديدة من كورونا تتصدر تويتر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:09 ص
احمد حسن
احمد حسن
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:


أعلن اليوتيوبر احمد حسن، اشتعال سيارته الجديدة من نوع مرسيدس2020 اثناء قيادته السيارة مع أفراد عائلته بأحد الشوارع بالقاهرة.

وبث أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لاشتعال السيارة التي تبلغ قيمتها مليون جنيه وتحولها إلى قطعة من النيران المشتعلة.


علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية على النجاح الذي حققته أغنية محسود لعمرو ديب قبل طرحها. 

وكتب تركي آل الشيخ لعمر دياب عبر تويتر: "‏‎@amrdiab أنا الي اعرف ان الاغنيه تنجح بعد نزولها ... لكن عمري ماشفت اغنية نجحت قبل نزولها نمسك الخشب". 


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السلالة_الجديدة بعد ظهور نوع جديد من فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في بريطانيا وعدد من الدول الأوربية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#السلاله_الجديده شي طبيعي بأن الفايروس يتطور ولكن اللقاح نفسه لايحتاج تغيير !!" و "‏واضح انه تسخين للسنه الجديدة  والظاهر ان مؤامره ال مليار الذهبي فقط يبقون على وجه الأرض حقيقه  ‎#السلالة_الجديدة ‎#كورونا_الجديد


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ساسي_الاسطوري_مطلب_جماهيري

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏جددوا للى شارينا وعايز يستمر معانا
‎#ساسي_الاسطوري_مطلب_جماهيري" و "‏ساسي لاعب عالمي ومن العصب الزمن يجيب زيه لو بعد ٥٠ سنة
فتجديد ليه هو ضمان لاعب خط وسط من أفضل لاعبين الوسط في إفريقيا ‎#ساسي_الاسطوري_مطلب_جماهيري
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