وزير التعليم: 94 % من طلاب أولى ثانوي دخلوا على منصة الامتحان في آخر أيام اختباراتهم التدريبية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن الاحصائيات الختامية لامتحانات اولى ثانوي التدريبية الالكترونية ، حيث قال وزير التربية والتعليم .





حيث قال وزير التربية والتعليم ، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن نسبة الحضور على منصة الامتحان في آخر أيام امتحانات اولى ثانوي التدريبية قد بلغت ٩٤٪؜ من إجمالي عدد طلاب اولى ثانوي البالغ عددهم ٦٥٣ ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.





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وأوضح وزير التربية والتعليم أن اعداد الطلاب الذين دخلوا على منصة امتحانات اولى ثانوي التدريبية بنجاح في اخر يوم في الامتحانات كما يلي:

الكيمياء = ٥٥٤،٠٥٧ طالب

التاريخ = ٦١١،٥١٤ طالب

الكيمياء (باللغة الفرنسية) = ١،٨٢١ طالب

الكيمياء (باللغة الانجليزية) = ٥٦،٠٨٦ طالب





وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح على منصة الامتحان في اخر ايام امتحانات اولى ثانوي التدريبية الالكتورنية بلغت ١،٢٢٣،٤٧٨ امتحان الكتروني.





وكان قد اختتم أمس الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 ، طلاب اولى ثانوي الامتحانات التدريبية الإلكترونية، التي أدوها في المدارس أو المنازل تحت رعاية و متابعة وزارة التربية والتعليم بهدف التدريب على نظام الامتحان واختبار جودة الشبكات ومنصة الامتحان.



