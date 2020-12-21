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اقتصاد

بعد اكتشاف سلالة كورونا الجديدة.. أسعار النفط تتراجع بنسبة 3%

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
أسعار النفط
أسعار النفط
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شريف سيد
شهدت أسعار النفط، اليوم الإثنين، تراجع كبير بنسبة 3%، وذلك عقب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا، ما زاد المخاوف. 

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار في البورصات العالمية، مقابل العملات الأخرى الرئيسية، وذلك مع سعي المستثمرين إلى الوصول لأمان نسبي، مع حالات الإغلاق المستمرة في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكان الجنيه الإسترليني، هو الخاسر الأكبر في التعاملات الآسيوية، وذلك عقب قرار بريطانيا بفرض مزيدا من القيود، مع اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا. 

وبحسب رويترز، خسر الجنيه الاسترليني ما يصل إلى 1.1%، فيما انخفض اليورو بنسبة 0.4%، وذلك مع استمرار الاغلاق في أوروبا. 

من جانبه، قال رودريجو كاتريل، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني: "إن أنباء الإغلاق والمأزق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يبقيان السوق في حالة توتر مستمرة".

وتأتي حالة الانتعاش للدولار، عقب أسبوع من الهبود إلى أدنى مستوى منذ عامين ونصف، وذلك وسط تفاءل بشأن طرح لقاح فيروس كورونا، مع إمكانية عودة الاقتصاد العالمي من جديد. 
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