السيستم نجح .. انتهاء امتحانات اولى ثانوي التدريبية بلا أعطال .. 96% على المنصة بلا شكاوى رغم التحريض على الاضراب.. وصدى البلد ينشر أعداد الممتحنين في كل مادة

*وزير التعليم :

- كافة امتحانات المرحلة الثانوية يتم بناؤها عن طريق بنوك اسئلة مركزية يضعها اساتذة المركز القومي للامتحانات

- لقد أثبت طلاب الصف الاول الثانوي في مصر وعيهم وقدرتهم على التصدي للمحرضين و مروجي الشائعات





أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاحصائيات الختامية لامتحانات اولى ثانوي التدريبية ، التي كانت قد بدأت الثلاثاء ١٥ ديسمبر و انتهت امس الاحد ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠





حيث قال وزير التربية والتعليم : أن نسبة الحضور العامة في الامتحان التدريبي للصف الاول الثانوي من ١٥-٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ بلغت ٩٦٪





وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه بالنسبة لنسبة حضور الطلاب على منصة الامتحان في اخر ايام الامتحانات التدريبية امس ، فقد بلغت ٩٤٪؜





اقرأ ايضا | وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالارقام ، اعداد الطلاب الذين دخلوا على منصة امتحانات اولى ثانوي التدريبية في كل مادة ، منذ انطلاق الامتحانات في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى انتهاءها امس الاحد ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠

اللغة العربية = ٦٣٧،٨٤٨ طالبا وطالبة.





أحياء باللغة العربية = ٥٧٥،٢٠٦ طلاب





أحياء باللغة الإنجليزية = ٥٨،٦٤٠ طالبا وطالبة.





أحياء باللغة الفرنسية بلغ ١،٨٨٢ طالبا وطالبة





الجغرافيا = ٦٢٩،٩٣٣ طالبا





اللغة الانجليزية = ٦٣١،٣٧٦ طالبا





اللغة الفرنسية = ١،٩٠٣ طلاب





اللغة الألمانية = ١٨ طالبا





الرياضيات = ٥٦٩،٣٤٢ طالبا





الرياضيات (لغة انجليزية) =٥٧،٧٩٢ طالبا





الرياضيات (لغة فرنسية) = ١،٨٦٧ طالبا





اللغة الفرنسية (لغة ثانية) = ٤٧٨،٦٥٨ طالبا





اللغة الانجليزية (لغة ثانية) = ١،٨٩٧ طالبا





اللغة الالمانية (لغة ثانية) = ١٠٢،١٩٥ طالبا





اللغة الإيطالية (لغة ثانية) = ٤٠،٩٠٨ طلاب





اللغة الإسبانية (لغة ثانية) = ٥،١٣٢ طالبا





اللغة الصينية (لغة ثانية) = ٨٣ طالبا





الفلسفة = ٦١١،٤٩٣ طالبا





الفيزياء =٥٥٣،٥٨٢ طالبا





الفيزياء (لغة انجليزية) = ٥٦،١٧١ طالبا





الفيزياء (لغة فرنسية) = ١،٨٢٦ طالبا





الكيمياء = ٥٥٤،٠٥٧ طالب





التاريخ = ٦١١،٥١٤ طالب





الكيمياء باللغة الفرنسية= ١،٨٢١ طالب





الكيمياء باللغة الانجليزية = ٥٦،٠٨٦ طالب





جدير بالذكر ان اجمالي عدد طلاب اولى ثانوي الموجودين في مدارس الجمهورية هذا العام ، يبلغ ٦٥٣ ألف طالب





وكانت قد انطلقت امتحانات اولى ثانوي الالكترونية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ، حيث أدى الطلاب الامتحانات وفقا للجدول التالي:

الثلاثاء 15 ديسمبر 220 : اللغة العربية (3 ساعات) - الاحياء (ساعة ونصف)

الاربعاء 16 ديسمبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولى (ساعتان ونصف) - الجغرافيا (ساعة ونصف)

الخميس 17 ديسمبر 2020 : الرياضيات (3 ساعات) - اللغة الاجنبية الثانية (ساعة ونصف)

السبت 19 ديسمبر 2020 : الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) - الفيزياء (ساعة ونصف)

الاحد 30 ديسمبر 2020 :التاريخ (ساعة و نصف) - والكيمياء (ساعة ونصف)





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، هذا الاختبار ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الاسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على اي مشكلات.





وشدد وزير التربية والتعليم على أن حدوث اي مشكلة تقنية أثناء اي من الامتحانات التدريبية ، لا يستدعي اى توتر لان اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي ، قائلا : لا يوجد درجات ولا داعي للخوف لانه ليس امتحان بالمعنى السائد وانما "تدريب فقط" ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أى مكان (المدرسة او المنزل) وكذلك في اى وقت من ٩ صباحا الى ٩ مساء.





وقال وزير التربية والتعليم : الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء الى أى غش أو عمل جماعي.





وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لـ "صدى البلد"، استقرار الوضع طوال فترة امتحانات اولى ثانوي الالكترونية ، مشيرةً إلى أن هناك الآلاف من الطلاب حرصوا على التواجد على منصة الامتحان بدون تعرض السيستم الخاص بالامتحان لأي أعطال أو مشكلات تقنية، وذلك على مدار أيام الامتحانات ، وقال مسئولو الغرفة: "كله تمام".





وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة قد رصدت بعض الرسائل الصوتية التحريضية (مثل كل عام في نفس التوقيت) والتي تنتشر وسط جروبات الواتس اب وصفحات جروبات الفيسبوك بين الطلاب ، للتضليل وإثارة البلبلة والمخاوف ولا يعلم المستمع حقيقة مصدرها ولكنه يظل يتداولها





و نشر وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نموذجًا من هذه الرسائل الصوتية التحريضية التي تم تداولها خلال الساعات الاخيرة لشخص يدعي انه طالب في الصف الثاني الثانوي يحرض طلاب اولى ثانوي على الامتناع عن اداء الامتحانات التجريبية والترويج لفكرة ان السيستم واقع.





وجاء نص هذه الرسالة التحريضية كالتالي :

يا شباب نصيحة من اخوكم في ٢ ثانوي ، انتو عليكو امتحان عليكو امتحان بكرة تدريبي ايا كان مادته ماتحلهوش ، وبينوا للوزير ان السيستم وقع مثلا ، او ان الاسئلة صعبة ماعرفتوش تحلوها ، ماتغلطوش غلطتنا اللي احنا عملناها ،لما كان بيمتحننا الامتحانات التجريبية ، وقتها حلينا وكله قفل الامتحان لاننا كنا عاملين جروبات كدة وكنا بنغش ، وبعدين لاقينا الامتحانات الاساسية جت اصعب ، فإنتوا هاتتنفخوا في نص السنة ، فنصيحة ماتحلوش الامتحان بتاع بكرة او حلوا الاسئلة غلط.





ونشر وزير التربية والتعليم رسالة صوتية اخرى لفتاة تقول : ماتفرحوش ان انتو قفلتوا في الامتحانات دي ، لان السنة اللي فاتت بعد ما العيال قفلوا الامتحانات التجريبية ، فالموجهين قالوا للمدرسين بما انهم قفلوا الامتحان يبقوا عيال عباقرة فلازم في اخر السنة تجيبوا لهم امتحان زي الزفت في مستوى دماغهم، فانتوا ماتحلوش الامتحانات التجريبية بس شوفوا الاسئلة بس و حلوها في دماغكو مش على التابلت .





وتعليقا على هذه المقاطع الصوتية التحريضية ، قال وزير التربية والتعليم : اعلموا ان الوزارة تتابع كل هذه الوسائل التضليلية وتحذر من تداولها ، و اعلموا أن كافة امتحانات المرحلة الثانوية يتم بناؤها عن طريق بنوك اسئلة مركزية يضعها اساتذة المركز القومي للامتحانات والتقييم وليس عن طريق السادة المعلمين أو الموجهين ويتم تصحيحها مركزيا والكترونيا.





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لقد أثبت طلاب الصف الاول الثانوي في مصر وعيهم وقدرتهم على التصدي لمثل هذه الاكاذيب والاساليب التحريضية ، فرغم هذه الرسائل ادى الامتحانات التدريبية لطلاب اولى ثانوي منذ انطلاقها الثلاثاء الماضي وحتى الان : ٩٧٪ من طلاب اولى ثانوي في مصر.



