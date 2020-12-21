ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمارين رياضية من صباح البلد لتقوية عضلات الظهر .. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:37 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
البهى عمرو
قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لتقوية عضلات الظهر و  من أجل التخلص من مشكلات الظهر و التخلص من الدهون الموجودة في منطقة البطن والجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم، وتساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد وتقوية عضلات منطقة الظهر.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد"  المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية باستخدام الأوزان لتقوية عضلات الكتف.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية باستخدام الأوزان لتقوية عضلات الكتف.. فيديو

أسرع تمارين يمكنك ممارستها لحرق الدهون وتقوية العضلات.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر.. فيديو

ترشيحاتنا

ليفربول في الصدارة .. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد

رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

أنثى أسد تموت أثناء إنجاب أشبالها الأربعة.. صور

عيار 21 بـ809 جنيهات..تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-12-2020

فضل صلاة الضحى .. ماذا يحدث لـ360 مفصلًا بالجسم؟ معجزة إلهية

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا