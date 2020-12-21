بعد عقد مؤتمر مصر تستطيع.. نواب: توطين صناعة السيارات يحقق لمصر الريادة عالميا.. الصناعة تشهد طفرة غير مسبوقة وتنعش الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة

برلمانى:

مصر من رواد صناعة السيارات في الشرق الأوسط.. والتوطين يوفر فرص عمل للشباب





برلمانية:

الصناعة المصرية تمر بطفرة غير مسبوقة.. وتوطين صناعة السيارات ضروري





نائب يطالب بضرورة فتح مصانع جديدة لصناعة السيارات









انطلقت أمس الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) التي تنظمها وزارة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، بمقر بقاعة المؤتمرات مدينة نصر.





وحضر الجلسة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالمشاركة مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".





وشارك بالندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هدى المراغى قادت ثورة التصنيع المرن فى كندا والتي أحدثت أبحاثها حول التصنيع المرن ثورة في طريقة تكيف المصنعين حول العالم والاستجابة للتغيرات في الأسواق والمنتجات والتقنيات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمصنع الحديث.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، باهتمام القيادة السياسية بتوطين صناعة السيارات في مصر، مشيرين إلى دورها في إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب.





وفي هذا السياق، قال النائب حمدي السيسي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توطين صناعة السيارات في مصر بدأ منذ أكثر من ٣٠ عاما ومستمر حتى الآن بدعم كامل وقوي من الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن مصر كانت من رواد صناعة السيارات في الشرق الأوسط.





وأوضح "حمدي السيسي"،في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر كانت تمتلك شركة خاصة لصناعة السيارات وكان مكانها في حلوان وكانت تعمل على توطين صناعة السيارات في مصر واستطاعت ان تحقق لمصر الريادة لفترة كبيرة، لافتا إلى أنه حان الوقت لتعود مصر لريادتها في هذا المجال واستغلال الملايين التي يتم استيراد السيارات بها.





وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاهتمام بهذه الصناعة سيعمل على خفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب من مختلف الفئات العمرية، علاوة على دوره في إنعاش الاقتصاد، منوها على ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا المجال.





وبدورها، أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) التي نظمتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر" اليوم الأحد، قائلة:"مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء المحلي من كافة الصناعات بهدف تقليص حجم الإنفاقات واستغلال الأموال المنفقة في الصادرات في تحقيق التنمية في مختلف الأصعدة".





وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الصناعة في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، لافتة إلى أن هذه الطفرة كان لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وساهم بشكل كبير في رفع معدل النمو الاقتصادي.





وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات في مصر اكر في غاية الأهمية وسيعمل على نقل الصناعة المصرية نقلة نوعية ستساعد في إنعاش الاقتصاد، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج لمجهود كبير من مختلف الوزارات حتى يتحقق في القريب العاجل.





ومن جانبه، أشاد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي التى تجلت فى تطوير البنية التحتية فى مصر مما دفع العديد من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر.





وقال عضو مجلس النواب، إن الرئيس كما وعد فى 2016 بأن مصر ستصبح أم الدنيا يسعى لتحقيق هذه المقولة بقوة ولابد ان تقوم الحكومة بواجبها على اكمل وجه لتحقيق هذا الهدف.





وتابع النائب حديثه" الرئيس عبد الفتاح السيسى زار معظم دول العالم والتقى العديد من كبار ورؤساء الشركات العالمية ابرزها مرسديس وغيرها فى المانيا وفرنسا وينبغى ان يكون هناك اهتمام من جانب الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع وافتتاح مصانع متخصصة فى توطين صناعة السيارات وتوزيع تخصصاتها على المحافظات لتوفير فرص عمل ضخمة للشباب.





وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة ألا يقل معدل التنمية على ثلاث اضعاف الزيادة السكانية كل عام.