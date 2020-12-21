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أخبار العالم

بومبيو يدعو "المليشيات العراقية" المدعومة من إيران إلى وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 دعا وزير الخارجية الأمريكي ماك بومبيو اليوم الاثنين المليشيات المدعومة من إيران في العراق إلى الكف عن أعمالها المزعزعة للاستقرار.
وقال بومبيو ـ في تغريدة على تويتر حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية ـ إن العراقيين يستحقون أن تتم محاكمة من وصفهم بالمجرمين والفاسدين.
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت أمس /الأحد/ سقوط 8 صواريخ في محيط المنطقة الخضراء ببغداد التي تضم السفارة الأمريكية بالبلاد، أسفرت عن إصابة جندي عراقي ووقوع أضرار مادية في بعض البنايات، أطلقتها "مجموعة خارجة عن القانون".
وقد أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أن "الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة ولحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة، ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية.

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