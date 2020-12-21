بحوث المياه: الزراعة فى الساحل الشمالى تعتمد على الأمطار..فيديو

قال الدكتور على إسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضى والمياه بوزارة الزراعة، إن الرى الحديث يعتمد على التنقيط والذى يصل كفاءته إلى 95%، لافتًا إلى أن نظام الرى بالرش يتم فى المساحات الكبيرة من الأراضى بينما التنقيط يتم فى الزراعة على المساحات الصغيرة.





وأضاف إسماعيل، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " DMC"، أن ذلك يقلل العمالة ويزيد من كفاءة السماد حيث يتم خلطه بالمياه فى عملية الرى وتطوير عملية الرى وتقليل المدة الزمنية لها.





وتابع أن الأمطار احدى وسائل الرى الحديثة وتعتمد عليها الزراعة فى الساحل الشمالى وبعض المناطق فى سلاسل جبال سيناء، والسلوم ويتم تخزين مياه الأمطار لاستخدامها على مدار السنة فى الرى والاستفادة منها فى عمليات زراعة المحاصيل.



