وزير التعليم : قناة مدرستنا ستظل مصدرا للتعلم حتى بعد جائحة كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن انطلاق القناة التليفزيونية الثانية من مجموعة قنوات مدرستنا التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لتكون مصدرا أساسيا من مصادر التعلم المتاحة لطلاب مصر.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن المحطة التليفزيونية الاولى التي اطلقتها الوزارة كانت قناة مدرستنا 1 التي كانت تقدم لطلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي .





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وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن الوزارة الان تعلن اطلاق المحطة الثانية (قناة مدرستنا 2).





وأكد وزير التربية والتعليم أن قناة مدرستنا 2 تغطي دروس المرحلة الثانوية (من الاول الثانوي حتى الثالث الثانوي) ، كما أن بها مواد تعليمية تخاطب أولياء أمور الاطفال من رياض الاطفال حتى 3 ابتدائي حتى يتمكنوا من مساعدة اطفالهم على الدراسة





وقال وزير التربية والتعليم : أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية ، فنحن نؤكد ان قناة مدرستنا 2 تقدم محتواها بأحدث التقنيات ، عن طريق افضل الخبراء من مركز تطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات وافضل الاساتذة في مختلف المواد.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن قناة مدرستنا 2 تستهدف تعريف الطلاب على أسلوب التقييم الجديد وكيفية المذاكرة الصحيحة التي تضمن فهم مخرجات التعلم.





ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن كل حصص قناة مدرستنا 2 ستقدم للطلاب بشكل مختلف ، بالاستعانة بالخبراء الذين يعملون على وضع المناهج والمشاركين في وضع الامتحانات.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن قناة مدرستنا 2 ستساعد الطلاب على عمل تدريب مباشر على النظام الجديد في التقييم ، حيث سيتم استخدام بنك المعرفة في الشرح في حصص قناة مدرستنا 2





وأخيرًا قال وزير التربية والتعليم : ان شاء الله تكون قناة مدرستنا 2 محطة مفيدة للطلاب ، ونحن ندعو اولياء الامور لمتابعتها ايضا ، فأعتقد ستكون هذه فرصة كبيرة جدا كلنا نعرف ازاي نذاكر بالشكل الجديد ".





وأضاف الوزير : قناة مدرستنا ستظل مصدرا للتعلم سواء اثناء جائحة كورونا او ما بعدها ، بالاضافة لكل المنصات التعليمية الاخرى ، وان شاء الله ننجح بالعلم ونكبر بالاخلاق.





جدير بالذكر أنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا 2 عن طريق :

تردد: ١٢٢٠٦

الترميز: ٢٧٥٠٠

الاستقطاب: رأسي







