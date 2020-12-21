صباح البلد يحتفل بـ عيد الكريسماس.. شاهد

بدأت الإعلامية رشا مجدي والإعلامية فرح سعيد، حلقة اليوم من برنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة "صدى البلد"، بـ الاحتفال بـ عيد الكريسماس .





وظهر فى الأستوديو أشجار الاحتفال بـ رأس السنة و عيد الكريسماس وقامت كل من رشا مجدي و فرح سعيد بتوجيه التهانى لبعضهما على الهواء وذلك قبل الاحتفال برأس السنة.





وقالت الإعلامية فرح سعيد يارب السنة الجاية تشيل لنا كل خير يارب.





وقد خصص برنامج " صباح البلد" فقرة خاصة للحديث عن الاحتفال برأس السنة، وعروض المحلات فى عيد الكريسماس.





وأظهر الفيديو أن هناك انخفاضا فى عدد المعروض فى المحلات وذلك بسبب عدم الإقبال على الشراء بسبب انتشار فيروس كورونا الذى يهدد العالم.وأن العروض فى هذا العام مقارنة بالعام الماضى أقل.





وتظل شجرة عيد الميلاد بطولها الفارع وأوراقها الخضراء والزينة التى تحيط بها بألوانها المختلفة والمبهجة رمزًا هامًا للاحتفال بعيد الميلاد واحتفالات الكريسماس في مختلف دول العالم، حيث تضاء الشجرة في الكنائس والمنازل والميادين العامة مع قرب الاحتفالات لتكون مصدر سعادة للأطفال والكبار في كل مكان.

وتباينت الروايات التاريخية حول أصل شجرة الميلاد، التي ارتبطت بميلاد السيد المسيح ، ويستخدمها المسيحيون فى جميع أنحاء العالم فى تزيين منازلهم والشوارع فى الفترة من 25 ديسمبر- عيد الميلاد الغربي- حتى 19 يناير الذي يوافق عيد الغطاس، والذى يحتفل به بذكرى عماد السيد المسيح فى نهر الأردن.





