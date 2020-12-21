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أخبار البلد

مصدر بالكهرباء: نفذنا 200 ألف معاينة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
بدأت شركات توزيع الكهرباء فى تنفيذ المعاينات اللازمة لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة منذ شهر نوفمبر الماضي، بعد بدء التقديم على المنصة الالكترونية الموحدة للكهرباء منذ أغسطس الماضى .

وأشار مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ مايزيد عن 200 ألف معاينة بشركات التوزيع التسعة،لافتا إلى أن شركة جنوب القاهرة هى الأكثر تنفيذا .

يذكر أن المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء ،  تستمر فى تلقي الطلبات للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية ديسمبر الجارى.

واستمرارًا للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو الحالى تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية

وأوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى 20 ديسمبر الجارى ، استقبلت المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة .

تلقت المنصة حتى الآن حوالى 970 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2 مليون و270 ألف وحدة عقارية .



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