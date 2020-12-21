مصدر بالكهرباء: نفذنا 200 ألف معاينة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

بدأت شركات توزيع الكهرباء فى تنفيذ المعاينات اللازمة لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة منذ شهر نوفمبر الماضي، بعد بدء التقديم على المنصة الالكترونية الموحدة للكهرباء منذ أغسطس الماضى .





وأشار مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ مايزيد عن 200 ألف معاينة بشركات التوزيع التسعة،لافتا إلى أن شركة جنوب القاهرة هى الأكثر تنفيذا .



