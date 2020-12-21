نجل الفنان محمد رضا في ذكرى ميلاده: جيل والدي سيظل محفورا في ذاكرة الجمهور

قال أحمد محمد رضا ، نجل الفنان "محمد رضا"، على خلفية ذكرى ميلاده الـ 91 ، إن جيل والده ، سيظل في ذاكرة الجمهور ؛ لما قدمه من أعمال عظيمة، بذلوا فيها الكثير من الجهد ، موضحا أنه عاصر الكثير من فناني الحقبة الذهبية.





ولفت أحمد محمد رضا، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه خلال مشواره الفني، تنبأ بالكثير من الفنانين الصغار، والذين أصبحوا حاليًا نجومًا عظماء، ولهم نجاحات كبيرة.





وأوضح أن أقرب النجوم إلى قلبه في تلك الفترة، سيف الله مختار، والفنانة نبيلة السيد ، وعبد السلام محمد ، ومجموعة من الفنانين، الذين شاركوه جميع أعماله.





وكشف أحمد محمد رضا، نجل الراحل محمد رضا، خلال حديث سابق، عن أن والده أصبح يتحدث بنفس طريقة تحدثه في فيلم "30 يوم في السجن" ظلت معه لمدة بعد نجاح الفيلم بالمنزل، معقبا: والدي دائما ما كان يفضل المسرح عن السينما.





وتابع " رضا" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "والدي كانت تجمعه علاقة صداقة قوية جدًا بـالكاتب محمود السعدني، وكان لديه إصرار وحب للعمل كبير، لدرجة أنه في يوم وفاة ابنته الوحيدة "أميمة" ذهب إلى المسرح وقام بتقديم العمل على الرغم من ما حدث".





وعن وفاته قال إنه توفي أثناء تصوير مسلسل "ساكن قصادي" وكان ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وتم خلال الحلقة عرض عدد من الصور النادرة التي تم عرضها لأول مرة للراحل محمد رضا مع عائلته وأصدقائه.