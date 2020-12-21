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حوادث

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:18 ص
احتراق سيارة اليوتيوبر
احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن
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كتب محمد صبري

أنقذت العناية الإلهية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب من الموت بعد اشتعال النيران فى سيارته بدائرى المعادي.

 

وتقوم أجهزة الأمن بالفحص والمعاينة لتحديد سبب الحريق للوقوف على ملابساته وأسبابه.


وكان اليوتيوبر أحمد حسن، أذاع بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" والنيران تشتعل في سيارته الجديدة أعلى أحد الطرق، أثناء تواجد زوجته وابنته بداخلها.

 

وأضاف أنه أثناء سيره بالسيارة وبجواره زوجته زينب وابنتيهما فوجئوا أدخنة تخرج من السيارة وتشتعل النيران بها، مبينًا أن العربية موديل 2020 وثمنها مليون جنيه.

 

وأشار أحمد حسن إلى أن سيارته تحولت إلى "كوم تراب"، مبينًا أن الله كتب لهم عمرًا جديدًا بعد أن التهمت النيران سيارته الجديدة، مهاجمًا الشركة المنتجة للسيارة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة للتحقيق .


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