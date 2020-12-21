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بعد الإشادة بمصر.. رشاد عبده: المؤسسات الدولية لا تعرف معنى المجاملة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
الدكتور رشاد عبده
الدكتور رشاد عبده
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البهى عمرو
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك إشادات كبيرة من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، موضحًا أن المؤسسات الدولية لا تعرف معنى المجاملة وأى تصريح يصدر من المؤسسات الدولية يكون ناتجا عن دراسات.

وأضاف رشاد عبده، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"  المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن تصريح صندوق النقد   الدولى بأن مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة العربية و شمال افريقيا التى حققت معدل نمو موجبا فى الفترة الماضية.

ولفت إلى أن أكبر اقتصاد فى العالم وهو  أمريكا معدل النمو لديه سالب 6.5 ، وبريطانيا سالب 6.6 ، وكشف أن هناك  17 دولة فقط فى  العالم من حققت معدل نمو موجبا من بينها مصر.

وأشار إلى أن مصر تعاملت مع أزمة كورونا بطريقة مختلفة، و وضعت سياسات ذكية جعلتها تمر من الموجة الأولى بدون خسائر كبيرة. 

وأوضح أن العملية الانتاجية لم تتوقف خلال موجة كورونا، ولم تقم بغلق المؤسسات نهائيًا ولم تقم بعمل اغلاق تام.

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