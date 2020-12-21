وكيل جيرالدو: اللاعب تلقى عرضا برازيليا والأهلي لا يرغب في استمراره بالفريق





وقال هشام بن صالح في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورت : " جيرالدو كان لديه عرض رسمي من نادي في الدوري البرازيلي لكن فترة القيد كانت تنتهي هنالك يوم 17 أكتوبر مما أدى إلى تجميد المفاوضات ".





وأضاف: "جيرالدو لن يعود إلى ناديه السابق أول أغسطس السابق مجددًا ، اللاعب مرتاح بشكل كبير جدًا داخل صفوف القلعة الحمراء ولا يريد الرحيل ".





واختتم : "جيرالدو لم يشارك بشكل أساسي بصفة دورية ، لم يحصل على فرصته الكاملة مع النادي الأهلي حتى الآن ، لكن نحترم رؤى الأجهزة الفنية للفريق ".





ويلاقي النادي الأهلي يوم 23 من الشهر الجاري نظيره ساونديب بطل النيجر ، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.

أكد هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب النادي الأهلي أن هناك عرضا رسميا من جانب نادي برازيلي لكن فترة القيد أجلت المفاوضات مشيرًا إلى أن النادي الأهلي يرغب في الاستغناء عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .