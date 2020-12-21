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رياضة

ناصر ماهر يجري جراحة «تثبيت الكتف» اليوم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخضع ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعملية جراحية اليوم الاثنين، تحت إشراف الدكتور باسم فليجة؛ بهدف تثبيت «الكتف» الذي أُصيب فيه اللاعب خلال مباراة المقاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز. 

وطلب محمود الخطيب، رئيس النادي، من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، عرض ناصر ماهر على «كونسولتو طبي» مُتخصص؛ من أجل تحديد العلاج المطلوب بشكل دقيق؛ حتى لا تتكرر الإصابة وخلع الكتف مرة ثانية. 

وبعد عرض ناصر ماهر على الأطباء المُتخصصين تم الاستقرار على إجراء جراحة غدًا بمعرفة الدكتور باسم فليجة أحد أكبر الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف.

وكشفت مصادر خاصة أن اللاعب سوف يغيب عن القلعة الحمراء أمام الزمالك الأسبوع المقبل ثم كأس العالم للأندية أي ما يصل إلى شهرين.
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