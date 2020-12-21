في عيد ميلادها.. أهم المحطات الفنية في حياة نجلاء فتحي

يوافق اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، التي تحتفل بعامها الـ 69.





- اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء وولدت في يوم المولد النبوي الشريف في 21 ديسمبر 1951.



- انفصل والدها وهي في سن الحادية عشرة، وأقامت مع والدها فترة بالفيوم.



- اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية وهي في الـ15 من عمرها.



- شاركت بأول أعمالها في فيلم الأصدقاء الثلاثة وذلك بعام 1966 حينها قامت بتقديم دور صغير.



- قدمها المنتج رمسيس نجيب لدور البطولة للمرة الأولى برغم أن سنها كان 17 عاما فقط، في فيلم "أفراح" من إخراج أحمد بدرخان.







_مرت نجلاء فتحي بالعديد من الأزمات في حياتها بالرغم من النجاح الذي حققته على المستوى المهني، كان من بينها: أن شخصا يدعى عم رمضان يعمل مزارعا في فيلا نجلاء فتحي، عثر على جوال يطوف فوق المياه التى يروي منها زرعه، والقادمة من ترعة سنورس بمدينة الفيوم، ودفعه فضوله إلى فتح الجوال ليعرف ما بداخله، ظنا منه أنه قد يكون ملابس أو لعب أطفال، وكانت المفاجأة التي أذهلت عم رمضان وجعلته يصطدم بما شاهده داخل الجوال،وجد جثة لفتاة فى العقد الثالث من عمرها، قتيلة ومخنوقة ولسانها خارج فمها وعيناها جاحظتان، فترك أرضه وهو يصرخ: "قتيلة يا جدعان".



_ ومن الشبح الذي أصبح يطارد فيلا نجلاء فتحي، مرت جميلة الشاشة المصرية بأزمة نفسية بسبب أصعب أزمة عاشتها وهي إصابة ابنتها بثقب في القلب، وهو ما دفعها لمحاولة الانتحار ولكن والدتها أنقذتها.

