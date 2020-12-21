محافظ القليوبية يعتمد جدول امتحانات نصف العام

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جدول امتحانات نصف العام يناير ٢٠٢١ علي مستوي المحافظة مؤكدا علي ضرورة الاستعداد التام واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.





من جانبه أكد الدكتور سيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن امتحانات الصف الثاني الابتدائي المجتمعى سوف تبدأ يوم الاثنين 4 يناير المقبل وحتي الثلاثاء 5 يناير والصف الثالث الابتدائي المجتمعى سوف تبدا يوم الاثنين 4 يناير وحتى الاربعاء 6 يناير والصف الرابع الابتدائي ستبدأ يوم الأحد الموافق 10 يناير المقبل وحتي الاثنين 18 يناير 2021 .





وأضاف الفيومى أن اختبارات الصف الخامس الابتدائي ستبدأ يوم الأحد الموافق ١0 يناير وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 18 يناير ، وستبدأ اختبار الصف السادس الابتدائي يوم الاثنين الموافق 11 يناير وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021





وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن اختبارات نصف العام للمرحلة الإعدادية ستبدأ باختبار الصف الأول الإعدادي يوم الخميس الموافق 14 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يناير 2021 ، بينما تبدأ اختبارات الصف الثاني الاعدادي يوم السبت الموافق 16 يناير وتستمر حتى الأحد الموافق 24 يناير.





فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم السبت الموافق ٣٠ يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير ٢٠٢١ على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021



