وزير الإسكان يتفقد اليوم عددا من المشروعات بمحافظة أسوان

يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، المشروعات المختلفة بمدينة أسوان الجديدة، ومشروعات مياه الشرب بالمحافظة، وذلك برفقة مسئولو الوزارة.
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وكانت محافظة أسوان أعلنت نوفمبر الماضى عن تخصيص 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة العام المالي 2020/2021 بالكلح بإدفو، والكاجوج بكوم أمبو، وتوفيق مشروع الإسكان المتميز.
تقع مدينة أسوان الجديدة على مساحة 22389.73 فدان وتبعد عن مدينة أسوان حوالي 12 كم، وتقع المدينة الجديدة على الضفة الغربية لنهر النيل.
تستهدف مدينة أسوان الجديدة استثمارات بقيمة 650 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2020 / 2021 لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.
وتبلغ استثمارات المدينة منذ بدء العمل بها وحتى 30 / 6 / 2020 بلغت 3 مليارات جنيه.