وزير الإسكان يتفقد اليوم عددا من المشروعات بمحافظة أسوان

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تقع مدينة أسوان الجديدة على مساحة 22389.73 فدان وتبعد عن مدينة أسوان حوالي 12 كم، وتقع المدينة الجديدة على الضفة الغربية لنهر النيل.





تستهدف مدينة أسوان الجديدة استثمارات بقيمة 650 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2020 / 2021 لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.





وتبلغ استثمارات المدينة منذ بدء العمل بها وحتى 30 / 6 / 2020 بلغت 3 مليارات جنيه.



