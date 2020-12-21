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فن

بإطلالة جريئة.. راندا البحيري تبهر متابعيها عبر انستجرام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
راندا البحيري
راندا البحيري
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ندى فكرى
شاركت الفنانة راندا البحيري، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت راندا في الصورة بإطلالة جريئة حيث ارتدت توب كاب و وضعت نظاره شمس حتي تكتمل اطلالتها.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: 
- شكلك يجنن
-قمر 
- عسوله اوي 

وتشارك راندا البحيرى فى فيم "أسوار عالية".

فيلم "أسوار عالية" هو فيلم اجتماعى وتتبع أحداثه مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يتناول عالم تجارة المخدرات وآثارها السلبي في المجتمع.

"أسوار عالية" تأليف أمل عفيفى، بطولة رانيا يوسف أحمد العوضى راندا البحيرى، انتصار، عبد العزيز مخيون ياسمين رحمى، ومدير تصوير حازم العتر وإخراج هشام عيسوى
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