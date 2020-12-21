عميد اقتصاد وعلوم سياسية : جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول متاحة الأسبوع المقبل

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح خاص لصدى البلد ، ان الكلية ستبدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول بداية من يوم 16 يناير القادم ، كما ستعد جداول الامتحانات لجميع الفرق خلال الاسبوع القادم .

وأضاف أن كيفية إجراء الامتحانات متوقف على حسب الدكتور الخاص بكل مادة وكذلك طبيعية المواد والمقررات التي يدرسها الطلاب ، فهناك العديد من المواد التي يتم إقامة الامتحانات الخاصة بها (أونلاين) والعديد من المواد الأخرى التي تقام الامتحانات الخاصة بها في مقر الكلية مثل الجوانب العملية التي تحتاج إلى حضور الطالب في الكلية لإقامة الامتحان الخاص به .





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وأوضح أنه لا يوجد تغيير في شكل الامتحانات ، حيث يكون هناك بعض المواد التي ستكون الأسئلة الخاصة بها اختياريا أو ضع علامة صح أو خطأ بجانب الأسئلة المقالية ، فطريقة وضع الأسئلة يرجع إلى طبيعة المقررات والمناهج والبرامج الدراسية التي يدرسها الطلاب .





وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، على التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالتدابير الوقائية التي أقرتها الدولة ، ومنع دخول الطلاب إلى مقر الكلية دون ارتداء الكمامات وكذلك عدم السماح بالتكدسات والتجمعات الطلابية مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب ، وضرورة استمرار حملات التوعية من الجهات المختصة للتوعية بهذه الاجراءات والتحذير من التهاون بها ، لأن السبب الرئيسي لمعاودة زيادة مؤشرات الإصابات مرة أخرى هو استهتار الكثير بالتدابير الوقاية وعدم الالتزام بها .