خبير اقتصادي: قرار عدم الإغلاق الكامل بمصر ساهم في استقرار الاحتياطي النقدي

قال الدكتور رشاد عبده ، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قطاع السياحة فى جميع دول العالم تأثر بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر من الدول التى تأثرت بشكل كبير فى مجال السياحة.





وأضاف رشاد عبده، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن مصر فى 2019 حققت عائدات 13.2 مليار دولار من السياحة ولكن فى 2020 انخفضت العائدات لمليار دولار، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين عائد السياحة فى 2019 و 2020.





ولفت إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبي فى البنك المركزي لم ينخفض بل ارتفع، وكشف أن الدولة فى بداية الأزمة كانت لها سياسة مختلفة ولذلك لم تحدث مشكلات فى الاقتصاد المصري مقارنة بدول أخري.





وأشار إلى أن مصر لما يحدث بها ارتفاع فى أسعار السلع، أو الارتفاع الكبير فى الأسعار، مؤكدًا أن قرارات الحكومة كانت حكيمة وأوضح أن قرار عدم الإغلاق الكامل ساهم فى عدم تأثر الاحتياطي النقدي.







