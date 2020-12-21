سكان منطقة حلوان يعانون من الباعة الجائلين

ارسل القارئ هاني نبيل، من سكان حلوان ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين وعربيات أجرة بدون لوحات .





وقال نبيل في شكواه:" نعاني نحن سكان منطقة حلوان بمحافظة القاهرة ، من وجود شوارع غير مؤهلة للسير وباعة جائلين يحتلون الأرصفة والشوارع الرئيسية وتجاوزات المحلات واحتلالها الشارع .





واضاف:" كما يوجد ايضا بالمنطقة سيارت أجرة بدون لوحات معدنية مما يمكن أن تستخدم في السرقات أو الخطف بخلاف وجود المواقف العشوائية بالمنطقة .





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشاكل رأفة بأهالي المنطقة ومنع سير السيارات بدون لوحات وعمل مواقف للسيارات الأجرة وإلزام المحلات بعرض منتجاتها داخل حدود المحلات وتوفير أماكن بديلة للباعة الجائلين .





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