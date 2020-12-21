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بين الناس

سكان منطقة حلوان يعانون من الباعة الجائلين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
ارسل القارئ هاني نبيل، من سكان حلوان ،  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين وعربيات أجرة بدون لوحات .

وقال نبيل في شكواه:" نعاني نحن سكان منطقة حلوان بمحافظة القاهرة ، من وجود شوارع غير مؤهلة للسير وباعة جائلين يحتلون الأرصفة والشوارع الرئيسية  وتجاوزات المحلات واحتلالها الشارع .

واضاف:" كما يوجد ايضا بالمنطقة سيارت أجرة بدون لوحات معدنية مما يمكن أن تستخدم في السرقات أو الخطف بخلاف وجود  المواقف العشوائية بالمنطقة .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشاكل رأفة بأهالي المنطقة ومنع سير السيارات بدون لوحات وعمل مواقف للسيارات الأجرة وإلزام المحلات بعرض منتجاتها داخل حدود المحلات وتوفير أماكن بديلة للباعة الجائلين .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.
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