بتكلفة 250 ألف جنيه.. إنشاء أول حديقة لذوي الهمم على مستوى الجمهورية بالإسكندرية.. فيديو

قال خالد مصطفى، صاحب فكرة إنشاء أول حديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، إن الفكرة بدأت لديه منذ عدة سنوات عندما كان يمارس هوايته بلعب الشطرنج مع طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة،والذى أبلغه بأنه يحب الأرجوحة "الزحليقة" ولكنه لا يستطيع ذلك نظرًا لظروفه الصحية.





وأضاف صاحب فكرة إنشاء أول حديقة لذوي الاحتياجات الخاصة ، خلال لقاء على الفضائية الأولى:"الكلمة دخلت فى قلبى ولمستنى جدًا خاصة أن الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة لهم الحق فى اللعب وعيش طفولتهم بانطلاقة، لذلك فكرت بشتى الطرق لتنفيذ رغبتهم والترفيه عنهم".





وأشار إلى أنه تم وضع التصميمات وتنفيذها خلال 3 أشهر بالإسكندرية، وبتكلفة 250 ألف جنيه لتجهيزها بالكامل.





وكرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خالد مصطفى صاحب فكرة إنشاء أول حديقة من نوعها لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط.

وتقدم المحافظ بالشكر لصاحب الفكرة، التي تصب في الأساس في مصلحة ذوي الهمم الذين يعدون جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ويجب علينا جميعًا التعاون من أجل إعطائهم كامل حقوقهم، مؤكدًا أن الإسكندرية لديها مجتمع مدني متعاون يشارك في كافة الخدمات بالثغر.





ولفت «الشريف» إلى حرص محافظة الإسكندرية على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة وذويهم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع.







