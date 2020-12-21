ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بتكلفة 250 ألف جنيه.. إنشاء أول حديقة لذوي الهمم على مستوى الجمهورية بالإسكندرية.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال خالد مصطفى، صاحب فكرة إنشاء أول حديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، إن الفكرة بدأت لديه منذ عدة سنوات عندما كان يمارس هوايته بلعب الشطرنج مع طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة،والذى أبلغه بأنه يحب الأرجوحة "الزحليقة" ولكنه لا يستطيع ذلك نظرًا لظروفه الصحية.

وأضاف صاحب فكرة إنشاء أول حديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال لقاء على الفضائية الأولى:"الكلمة دخلت فى قلبى ولمستنى جدًا خاصة أن الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة لهم الحق فى اللعب وعيش طفولتهم بانطلاقة، لذلك فكرت بشتى الطرق لتنفيذ رغبتهم والترفيه عنهم".

وأشار إلى أنه تم وضع التصميمات وتنفيذها خلال 3 أشهر بالإسكندرية، وبتكلفة 250 ألف جنيه لتجهيزها بالكامل.

وكرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خالد مصطفى  صاحب فكرة إنشاء أول حديقة من نوعها لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط.
 
وتقدم المحافظ بالشكر لصاحب الفكرة، التي تصب في الأساس في مصلحة ذوي الهمم الذين يعدون جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ويجب علينا جميعًا التعاون من أجل إعطائهم كامل حقوقهم، مؤكدًا أن الإسكندرية لديها مجتمع مدني متعاون يشارك في كافة الخدمات بالثغر.

ولفت «الشريف» إلى حرص محافظة الإسكندرية على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة وذويهم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نظرا لجهودها.. تجديد الثقة في صفاء الشريف وكيلا لوزارة الشباب بالإسكندرية

ياريت تشرفونا.. رسالة هامة من محافظ الإسكندرية إلى المصريين

أول حديقة في الشرق الأوسط لذوي الاحتياجات بالإسكندرية

مؤسسة أبو العينين ترسم الابتسامة على وجوه ذوي الهمم.. وتهدي أطفال المدارس علب حلوى بمناسبة المولد النبوي

محافظ الإسكندرية : دعم وتسهيلات لذوي الهمم والأكثر احتياجا منهم

في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة..المحافظات تحتفل بالأبطال الحقيقيين .. المحافظون: توفير بيئة ملائمة لدمجهم في الحياة واطلاق إبداعاتهم..ودعم غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

عاطف عبد الغني: يجب كشف ما فعله روجيني في مصر ونشاطه التخريبي.. فيديو

لأول مرة منذ 20 عاما.. الجيش السوداني يسيطر على آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

دعاء الميت أبي .. بـ14 كلمة تزيد حسناته ويتجاوز الله عن سيئاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا