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برلمان

حزب الحركة الوطنية بالإسماعيلية يدين تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون المصرية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية بالإسماعيلية يدين تدخل البرلمان الأوروبي
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انجي هيبة


أدان عمرو محمدين أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون المصرية وتصدير صورة غير حقيقة عن وضع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أننا نعيش في ظل دولة مصرية قوية تحارب الإرهاب وتعمل علي بناء الإنسان في وقت واحد تعمل علي تحقيق أهداف ثورة٣٠ يونيو في حق الإنسان في العيش بكرامة ومسؤولية الكلمة وحق الإنسان ان يكون هناك نظام صحي علي اعلي مستوي.

وأكد محمدين، ان مصر قد شهدت خلال السنوات الماضية نهضة حقيقية علي أرض الواقع من مشروعات عملاقة والمتمثلة في أنشاء شبكة طرق وكباري عملاقة، والقضاء علي العشوائيات، وإنشاء عدة مدن جديدة، والعاصمة الإدارية، ومشروع الاسمرات، وإنفاق قناة السويس، والصوب الزراعية، وقرية الأمل، وحملة 100 مليون صحة، وتوفير الطاقة الكهربائية، وكل هذا تم بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفه بالرجل الوطني العظيم، وذلك رغم محاربة فئة ضالة وجماعه إرهابية تعمل علي زعزعة أمن واستقرار الوطن.

أوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، ان أردة المصريين أحبطت جميع المحاولات التي استهدفت الوطن والنيل من مقدراته، وان وحدة المصريين أثبتت للعالم اجمع أن شعب مصر وحدة واحدة بجميع طوائفه وفئاته، مما يؤكد أن الشعب المصري من أعظم شعوب الأرض وفي رباط إلي يوم الدين.

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