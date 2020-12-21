بساعد عمال النظافة.. أول سيدة بالصعيد سكرتير عام محافظة "شاهد"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا ، لـ المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، وهي أول سيدة تتقلد منصب سكرتير عام مساعد، بمحافظات الصعيد، بعد مسيرة من العمل المتميز، كأول رئيس مدينة، بمحافظة قنا.





وقالت فاطمة أحمد إبراهيم ، خلال التقرير ، إنها تحب أعمال التنمية المحلية ، وتساهم في مساعدة عمال النظافة، وتفاجأت بقرار التنمية المحلية ، بشأن ترقيتها لسكرتير عام ، مما جعلها تشعر بالمسؤولية والسعادة.





ولفتت إلى أن أفضل ما في قرار ترقيتها، المتابعة المستمرة من المسؤولين ، لأصحاب الهمم ، ومن هم يتفانون في أعمالهم.





وعلى صعيد أخر ، أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، السبت الماضي ، جولة تفقدية في مصنع الغزل والنسيج بمدينة قنا للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية به.





رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود عبادي مدير المصنع والنائبان مبارك عامر ومحمد الجبلاوي، عضوا مجلس النواب والنائب أحمد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وتابع الداودي، خلال زيارته مراحل الإنتاج المختلفة بالمصنع وتفقد أقسام "التفتيح والتنظيف- الكرد- السحب والبرم- الغزل النهائي – التدوير- الذوي- التعبئة".





وأشار محافظ قنا، إلى أن مصنع غزل قنا هو أحد المصانع التابعة لشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج ومقام على مساحة 67 فدانا وتبلغ قدرته الإنتاجية 2 طن يوميًا، ويعمل المصنع بنظام الثلاث ورديات علي مدار 24 ساعة.





وأشاد محافظ قنا، بجودة المنتجات التي ينتجها المصنع، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة العمل داخل المصنع للحفاظ على هذه الصناعة وتنميتها ورفع معدلات الإنتاج بها من خلال الدعم بالمعدات والآلات الحديثة وحسن استغلال كل الإمكانيات المتاحة.





وأكد محافظ قنا، أن الدولة تعطي أهمية كبرى للصناعات الوطنية كونها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.



