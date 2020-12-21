مشغولات يدوية وتراث سيناوي وعروض رياضية في افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

تميز حفل افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية، الذي أقيم ليلة أمس بالصالة المغطاة في المدينة الشبابية بشرم الشيخ، بمعارض المشغولات والحرف اليدوية السيناوية، علاوة على تقديم طلاب المدارس وفرق مراكز الشباب عروض رياضية رائعة.





وقد نالت المعارض الفنية لأندية المرأة لأبناء المحافظات الحدودية إعجاب الجميع.





وقد افتتح المعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.





وذلك على هامش أولمبياد المحافظات الحدودية التي تقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٣ ديسمبر الجاري، بمشاركة أبناء محافظات "أسوان، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء".





وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن معرض المنتجات الحرفية لأندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث تمتلك الوزارة ٤٨٢ ناديًا على مستوى الـ ٢٧ محافظة.





وأضاف صبحي أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من الملتقيات الحرفية لتدريب الفتيات على الحرف التراثية واليدوية وإشراكهم في المعارض المختلفة لتسويق منتجاتهم.





وأشار وزير الرياضة إلى أن من المعارض التي شاركت فيها أندية المرأة والفتاة، معرض تراثنا والذي جاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومعرض الأهرام للحرف اليدوية، لافتًا أنه تم تدريب الفتيات على التسويق الإلكتروني وجار تطوير التصميمات الخاصة للمنتجات للتدريب عليها حتى تتناسب مع متطلبات السوق.

ومن ناحية أخرى أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمبادرة وزارة الشباب والرياضة "مصر بلا غرقى" مشيرا إلى أن المحافظة لديها 600 كيلو متر شواطئ من رأس سدر حتى طابا، موضحا أنه سيتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشكل كبير والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ من أجل نشر أهداف هذه المبادرة والاهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة في المحافظات الحدودية.







جاء ذلك فى الندوة التثقيفية التي شهدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمبادرة «مصر بلا غرقى»، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.





قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن مبادرة «مصر بلا غرقى»، أخذت اهتماما كبيرا جدًا من القيادة السياسية وتوجيه رئاسي بأن يشارك كل القيادات التنفيذية لمنع هذه الظاهرة على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.





وأوضح «صبحى» أن المبادرة تستهدف توعية وتأهيل المنقذين والعاملين بالشواطئ المختلفة والتأكد من توافر المعدات اللازمة لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن وتعليمه بمهارات الإنقاذ الأساسية فى مختلف المحافظات.





وأكد وزير الشباب والرياضة على تكاتف الجميع والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة وبما يضمن لها استدامة العمل.





ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح الشكر لوزير الرياضة على دعمه في هذا المحفل الرياضي الكبير، بحضور ومشاركة عدد كبير من رياضيين المحافظات الحدودية، والتي أصبحت لها عظيم الأثر في نفوس كافة المشاركين، مؤكدًا على نجاح أولمبياد المحافظات الحدودية في ترسيخ فكر وثقافة الممارسة الرياضية.





ومن جانبه وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة لاختيار شرم الشيخ مدينة السلام، فى هذا التجمع الرياضي الكبير، مطالبا بأن يكون هناك تجمعات لتبادل الخبرات.



