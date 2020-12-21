ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بدون مكياج.. هيدي كرم تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
هيدي كرم
هيدي كرم
Advertisements
ندى فكرى
نشرت الفنانة هيدى كرم صورة  لها عبر  صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيدي في الصورة بدون مكياج وعلقت قائلة :" الشمس هي أفضل فلتر !!! أتمنى لكم صباحًا رائعًا للجميع "،وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها.

اقرأ أيضًا :

يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ماكياج ذهبى .. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها .. شاهد

هيدي كرم تتألق فى أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا .. شاهد

هيدى كرم تخطف أنظار متابعيها فى أحدث ظهور لها على انستجرام.. شاهد

بـ لوك عصري .. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة أنيقة.. هيدي كرم تتألق في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. انفصال المشاهير في 2020

تحت تهديد السلاح.. أسرة ضحية الهجرة غير الشرعية بالبحيرة تروي كواليس مثيرة عن الحادث.. فيديو

لأول مرة منذ 20 عاما.. الجيش السوداني يسيطر على آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

فضل صلاة الضحى .. ماذا يحدث لـ360 مفصلًا بالجسم؟ معجزة إلهية

بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني وموعد خروجه من المستشفى

هل اقترب سيرينو من الانضمام للأهلي؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا