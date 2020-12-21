القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى مدينة الهدى أبوصير بالمرج

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة بموقع صدى البلد تحت عنوان :" مدينة الهدى أبوصير بالمرج غارقة في مياه الصرف الصحي..

جاء فيه أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبري أفادت انه بالمعاينة علي الطبيعة تبين عدم وجود أي طفوحات حاليا والشبكة بالمنطقة المذكور مقامة بالجهود الذاتية وتصرف علي الرشاح ويحدث طفح نتيجة ارتفاع منسوب المياه بالرشاح، والشركة لا تدخر جهدا في مساعدا الاهالي عند حدوث أي طفوحات

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