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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى مدينة الهدى أبوصير بالمرج

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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منار نور
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة بموقع صدى البلد تحت عنوان :" مدينة الهدى أبوصير بالمرج غارقة في مياه الصرف الصحي..

 جاء فيه أن شركة الصرف الصحي  بالقاهرة الكبري أفادت  انه بالمعاينة علي الطبيعة تبين عدم وجود أي طفوحات حاليا والشبكة بالمنطقة المذكور مقامة بالجهود الذاتية وتصرف علي الرشاح ويحدث طفح نتيجة ارتفاع منسوب المياه بالرشاح، والشركة لا تدخر جهدا في مساعدا الاهالي عند حدوث أي طفوحات

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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