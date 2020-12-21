رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة





وقال محمد شوقي في تصريحات إذاعية: " هناك حالة قلق شديدة من جانب محمود الخطيب رئيس النادي بسبب كثرة إصابات اللاعبين بفيروس كورونا الفترة الأخيرة ".









وتابع : " سيتم عمل إجتماعات مع اللاعبين فور عودتهم من أجل التحدث معهم على كيفية الحفاظ على انفسهم بشكل أكبر والالتزام بالاجراءات الوقائية ".





وأضاف : " محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة لا يعانون من أي أعراض بفيروس كورونا ، ولكن هذا لا يعنى سلبية المسحة الخاصة بهؤلاء اللاعبين ".





واختتم : " موقف أجايي من العودة لم يحسم حتى الآن ، ومروان محسن يعاني من شد في العضلة الخلفية لم يشف منه بصورة كلية والجهاز الفني فضل إراحته للمباريات القادمة ".





ويلتقي النادي الأهلي نظيره ساونديب بطل النيجر يوم 23 من الشهر الجاري في ذهاب دور 32 من بطولة دوري ابطال إفريقيا ، كما سيواجه نادي الزمالك يوم 28 من نفس الشهر في بطولة الدوري المصري الممتاز .