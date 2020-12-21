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بين الناس

سكان الحي الكندي بصقر قريش يستغيثون من إزعاج ورش النقل الثقيل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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أحمد قطب
ارسلت القارئة ابتسام ربيع شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من انتشار ورش النقل الثقيل بجوار منزلها فى الحي الكندي بصقر قريش المعادي.

وقالت القارئة في شكواها : نعاني نحن سكان الحي الكندي بصقر قريش المعادي من انتشار  ورش النقل الثقيل و ورش الدوكو والسمكرة فى الشقق بالدور الأرض والشوارع المكسره واكوام الأتربة والقمامة".

وأوضحت أن هذه الورش تسبب ازعاجا لسكان المنطقة من كبار السن بالإضافة إلي تشويه المنظر الحضاري للمنطقة.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشاكل ونقل هذه الورش لاستعادة الشكل الحضاري للمنطقة .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.
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