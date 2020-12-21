سكان الحي الكندي بصقر قريش يستغيثون من إزعاج ورش النقل الثقيل

ارسلت القارئة ابتسام ربيع شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من انتشار ورش النقل الثقيل بجوار منزلها فى الحي الكندي بصقر قريش المعادي .





وقالت القارئة في شكواها : نعاني نحن سكان الحي الكندي بصقر قريش المعادي من انتشار ورش النقل الثقيل و ورش الدوكو والسمكرة فى الشقق بالدور الأرض والشوارع المكسره واكوام الأتربة والقمامة".





وأوضحت أن هذه الورش تسبب ازعاجا لسكان المنطقة من كبار السن بالإضافة إلي تشويه المنظر الحضاري للمنطقة.





وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشاكل ونقل هذه الورش لاستعادة الشكل الحضاري للمنطقة .





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