ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

القابضة لمياه الشرب ترد على شكوى أهالى قرية الهيشة البحرية فى قنا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "عدم وجود شبكة صرف صحى.. مشكلة يعانى منها أهالى قرية الهيشة البحرية فى قنا".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أفادت بأن تنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي عزبة جليل بالشرقية

القابضة لمياه الشرب تستجيب لـ صدى البلد.. وتحل شكوى أهالي مركز قفط بقنا

"القابضة لمياه الشرب" ترد على شكوى أهالى وردان في منشأة القناطر

أهالى قرية فرغان بديرب نجم يشكون من جحيم استمرار انقطاع المياه

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي طهرة حميد بـ الزقازيق

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالى كفر إسماعيل الغربية

ترشيحاتنا

وفاة والد الفنانة سمر مرسي بفيروس كورونا

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة

حكم بيع الكلاب وشرائها .. جمهور الفقهاء: لا يجوز .. والإفتاء تحسم الخلاف

قمة خليجية في يناير.. تفاصيل جديدة بشأن المصالحة مع قطر

بعد إصابتهم بفيروس كورونا.. الخطيب يطمئن على موسيماني وأسرته

بسبب كورونا.. ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا