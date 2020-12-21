القابضة للمياه: جار إنشاء محطة جديدة لخدمة أهالي قرية الشقر فى القليوبية

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة فى صدى البلد تحت عنوان "أهالى قرية الشقر فى القليوبية يطالبون بسرعة توصيل خطوط الصرف الصحي".





جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أفادت بأن القرية المذكورة تتغذى من مصدر وحيد وهو بئر ارتوازي مربوط على منظومة كلور ويتم رفع عينات من البئر بصفة دورية والنتائج مطابقة بكتريولوجيا ويوجد نسبة بسيطة من الحديد وهذه الزيادة لا تؤثر على الصحة العامة طبقا لقرار وزير الصحة - رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٠٧.





وقالت الشركة القابضة بأنه جار إنشاء محطة مياه مرشحة المنشأة الكبرى لخدمة أهالي مركز ومدينة كفر شكر بطاقة 45 ألف م3 يوم ومنتظر الانتهاء منها في 30 /6 /2021.



