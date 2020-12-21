رشاد عبده: الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداء عالميا حتى سبتمبر 2020

كشف الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، سبب تراجع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة،لافتا إلى أن الدولار يعتبر سلعة مثل أى سلعة، فسعر الدولار يحدد بمعدل العرض والطلب.





وأضاف عبده، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن ارتفاع الاستثمار فى مصر وارتفاع الدولارات الموجودة فى مصر تتسبب فى تراجع سعره.





ولفت إلى أن تغيير السياسة فى أمريكا لا يؤثر على انخفاض سعر الدولار بل يتسبب فى ارتفاعه، فالمستثمر عندما يشعر بالخوف يتجه للاستثمار الآمن.





وأشار إلى أنه فى عام 2019 ظهر تقرير مهم من وكالة أمريكية كبيرة تؤكد أن أداء العملة المصرية يحتل المرتبة الثانية بين عملات العالم، لافتا إلى أ ن العملة المصرية فى 2019 ارتفعت وانخفض سعر الدولار،منوها إلى أنه رغم جائحة كورونا إلا أن الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداء في العالم حتى سبتمبر 2020.



