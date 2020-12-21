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تعليم

تبدأ 5 فبراير .. وزير التعليم يعلن موعد إجازة نصف العام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد اجازة نصف السنة لطلاب المدارس الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 .

وقال وزير التربية والتعليم : تبدأ اجازة نصف العام لطلاب المدارس هذا العام ابتداء من 5 فبراير 2021 وتنتهي 20 فبراير 2021 .


وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 

وأضاف وزير التربية والتعليم : سيكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادى ستُعقد على مستوى المديرية.

كما أكد وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.
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